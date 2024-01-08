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Edirne'de fırtına çatıları uçurdu, ağaç ve direkleri devirdi - Son Dakika
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Edirne'de fırtına çatıları uçurdu, ağaç ve direkleri devirdi

Edirne'de sabah saatlerinde yaşanan şiddetli fırtına ve İpsala ilçesinde oluşan hortum sonucunda çatılar uçtu, elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi. İpsala Kaymakamlığı ve yetkili kurumlar, hortumun neden olduğu maddi hasarı tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Edirne\'de fırtına çatıları uçurdu, ağaç ve direkleri devirdi
08.01.2024 - 00:39,
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Edirne'de fırtına çatıları uçurdu, ağaç ve direkleri devirdi

EDİRNE - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarından sonra Edirne'de şiddetli fırtına yaşanırken İpsala ilçesinde ise hortum oluştu.

Edirne'de sabah saatlerinde fırtına etkili oldu. İpsala'nın iki köyünde hortum meydana geldi. Köylerde maddi hasar meydana geldi. Fırtınayla ile birlikte oluşan hortum bazı evlerin çatılarını uçururken, elektrik direkleri ve ağaçları da devirdi. İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali ve Balabancik köylerinde, sabah 06.00 sularında meydana gelen hortum sonucunda maddi hasar meydana geldi. Can kaybının ve yaralanmanın yaşanmadığı hortum sonrası İpsala Kaymakamlığı ve yetkili kurumların bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA
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