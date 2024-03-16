Edirne\'de gümrük kaçağı 16 oto yedek parçası ele geçirildi

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan tek katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Hacıbeyli Mahallesi'nde meydana gelen yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucunda evde hasar meydana geldi.