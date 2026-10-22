Edirne'de iki günlük embriyo transferi eğitimi veteriner hekimler için başladı - Son Dakika
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Edirne'de iki günlük embriyo transferi eğitimi veteriner hekimler için başladı

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Edirne\'de iki günlük embriyo transferi eğitimi veteriner hekimler için başladı
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Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Edirne'de iki günlük embriyo transferi eğitimi başladı. Programa Edirne ve bölge illerinden veteriner hekimler katıldı; eğitimde sürdürülebilir üretim ve üstün genetik damızlık yetiştiriciliği ele alındı.

Edirne'de, hayvancılıkta verimliliğin artırılması ve üstün genetik özelliklere sahip damızlık hayvanların yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla embriyo transferi eğitim programı düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen "Embriyo Transferi Uygulama ve Kurslar Hakkında Eğitim Programı" Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü toplantı salonunda başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse'nin açılış konuşmasını yaptığı iki günlük programa, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Bilgin Güngör, İl Müdür Yardımcısı Sezer Seyhan, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Onur Yalçın Toptaş ile Edirne ve bölge illerinden veteriner hekimler katıldı.

Program kapsamında, Hayvancılık Genel Müdürlüğü Islah Daire Başkanlığı personeli Ayşe Şener Denizli, Nejla Yorgancıoğlu, Gökhan Demirörs ve Necla Kalkay tarafından katılımcılara yönelik sunumlar yapıldı.

Eğitimde, embriyo transferi teknolojisinin hayvancılıkta sürdürülebilir üretimin geliştirilmesi, yüksek verimli hayvan varlığının artırılması ve üstün genetik özelliklere sahip damızlıkların yetiştirilmesindeki önemi ele alındı.

İki gün sürecek programla veteriner hekimler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının güçlendirilmesi ve modern hayvancılık uygulamalarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA
Tarım ve Orman BakanlığıGenetikEkonomiEdirneEğitimGüncelSon Dakika

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