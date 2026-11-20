Edirne İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları devam ediyor.

Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen birleşimde yoklamanın ardından bir önceki toplantıya ait tutanak özetleri okundu.

Toplantıda İl Genel Meclisi Üyesi Remzi Subaş, Süloğlu ilçesinin kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla bir konuşma yaptı.

Edirne İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mustafa Erdem, köylere hizmet götürmeye devam ettiklerini söyledi.

Köylerde yol yenileme çalışmalarının sürdüğünü belirten Erdem, 87 kilometre sathi kaplama 33 kilometre de ikinci kat sathi kaplama gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Edirne İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürü Göknur Ata da müdürlüğün çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İl Genel Meclisi Başkanı Gegeoğlu Edirne İl Özel İdaresi müdürlüklerinin güzel işlere imza attığını belirterek, çalışmalarında başarı diledi.