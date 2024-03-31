31 Mart yerel seçimlerinde ilk sonuçlar gelmeye başladı. ANKA Haber Ajansının verilerine göre saat 19.39 itibarıyla Edirne'de sandıkların yüzde 16.56'sı sayıldı. Sayılan oylara göre Edirne'de yüzde 53.3'lük oy oranıyla CHP birinci sırada yer alıyor.
Edirne Belediye Başkanlığı seçimlerinde sayılan oyların partilere göre dağılımı şöyle:
CHP yüzde 53.3, AK Parti yüzde 39.73, İYİ Parti yüzde 5.62, DEM Parti yüzde 1.04, Yeniden Refah Partisi 0.31.
Edirne'de oy sayma işlemleri devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de ilk sonuçlar açıklandı: CHP birinci sırada - Son Dakika
31 Mart yerel seçimlerinde Ardahan'da oyların yüzde 30,11'i sayıldı. CHP Adayı Faruk Demir birinci sırada bulunuyor.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ankara'daki yerel seçimlerde saat 20.45 itibarıyla CHP Adayı Mansur Yavaş yüzde 64.53, Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok yüzde 31.08 oy aldı. Ankara'da sandıkların yüzde 33.01'i açıldı.
ANKA Haber Ajansı verilerine göre, Kırşehir'de yapılan yerel seçimlerde CHP'nin adayı Selahattin Ekicioğlu önde bulunuyor. Açılan sandıklara göre CHP'nin oy oranı yüzde 56,96 oldu.
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