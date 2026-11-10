Edirne'de İyilik Var Gönüllülük Platformu'nun tanıtım toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Edirne'de İyilik Var Gönüllülük Platformu'nun tanıtım toplantısı yapıldı

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Edirne\'de İyilik Var Gönüllülük Platformu\'nun tanıtım toplantısı yapıldı
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Edirne Huzurevi Toplantı Salonu'nda düzenlenen İyilik Var Gönüllülük Platformu tanıtım toplantısında gönüllülük faaliyetlerinin yaygınlaştırılması görüşüldü. Toplantıya Vali Yardımcısı, Vali eşi, İl Müdürü ve kurum müdürleri katıldı; kurumlar arası işbirliğinin önemi vurgulandı.

Edirne'de, gönüllülük faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi amacıyla "İyilik Var Gönüllülük Platformu" tanıtım toplantısı düzenlendi.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne Huzurevi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda gönüllülük faaliyetlerinin daha geniş kesimlere ulaştırılması, toplumsal dayanışma bilincinin güçlendirilmesi ve iyilik odaklı çalışmaların yaygınlaştırılmasına yönelik konular görüşüldü.

Toplantıda, gönüllülük çalışmalarının geliştirilmesi ve kurumlar arası işbirliğinin önemine dikkat çekildi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, Edirne Valisi Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu ve kurum müdürleri katıldı.

Öğrenciler "Atatürk Odası"nı ziyaret etti

Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu öğrencileri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla tarihi belediye binasındaki Atatürk Odası'nı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1930'da Edirne ziyareti sırasında konakladığı ve hatıralarının yaşatıldığı Atatürk Odası'nı gezdiler.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan da öğrenci ve öğretmenlere ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

Atletizm müsabakaları düzenlendi

Edirne'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinlikleri çerçevesinde atletizm müsabakaları gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şükrüpaşa Atletizm Sahası'nda düzenlenen müsabakalarda sporcular kıyasıya mücadele etti.

Yetkililer organizasyonda ter döken tüm sporcuları tebrik ederek dereceye giren öğrencileri kutladı ve başarılarının devamını diledi.

Kaynak: AA
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