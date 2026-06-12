Edirne\'de Kaçak Balık Avına Ceza

EDİRNE'nin Süloğlu ilçesinde suya elektrik akımı vererek kaçak balık avladığı tespit edilen 2 kişiye toplam 189 bin 622 lira idari para cezası uygulandı.

Süloğlu ilçesindeki Sülecik Göleti'nde yapılan denetimlerde jandarma ekipleri, aküyle suya elektrik akımı vererek avcılık yaptığı belirlenen 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Olayın ardından Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince '1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu', 'Su Ürünleri Yönetmeliği' ve 'Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ' hükümleri kapsamında şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. 2 kişiye toplam 189 bin 622 lira idari para cezası kesildi. Yetkililer, su ürünleri avcılığında elektrik kullanımının yasak olduğunu hatırlatarak, bu yöntemin su ekosistemine, balık popülasyonuna ve biyolojik çeşitliliğe ciddi zarar verdiğini belirtti. Su ürünleri kaynaklarının korunması, doğal dengenin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakılması amacıyla kaçak ve usulsüz avcılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.