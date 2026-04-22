Edirne'de Kakava Kurabiyesi İkramı

22.04.2026 14:19
Edirneli Arif Meriç, Kakava-Hıdırellez Şenlikleri öncesi kendi yaptığı kurabiyeleri tanıttı.

Edirneli şekerlemeci Arif Meriç, 5-6 Mayıs'ta düzenlenecek Kakava- Hıdırellez Şenlikleri için hazırladığı Kakava kurabiyesini Turizm Haftası kapsamında vatandaşlara ikram etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte Meriç, hazırladığı kurabiyeleri stantta sergileyerek tanıttı.

İl Müdürü Kemal Soytürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Turizm Haftasının son etkinliğinde Kakava kurabiyesi ikram ettiklerini söyledi.

Edirne'nin tava ciğer, kavala kurabiyesi, badem ezmesi, ciğer sarma ve İpsala pirinci gibi tescilli birçok lezzetinin bulunduğunu anımsatan Soytürk, "Bugün yaklaşan 5-6 Mayıs Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri öncesi Arif Usta bize kendi reçetesiyle Kakava kurabiyesini üretti. Eline emeğine sağlık. O da yakın zamanda kaybettiğimiz ciğerci Bahri Dinar gibi bizim kıymetlimiz." dedi.

Meriç de yaklaşan Kakava öncesi bereketi simgeleyen nar ile tereyağı, badem ve unu birleştirerek yeni bir kurabiye ürettiğini ve adını Kakava koyduğunu belirtti.

Hızır ile İlyas peygamberlerin buluşmasının Edirne'de Tunca Nehri kıyısındaki Sarayiçi'nde gerçekleştiğini dile getiren Meriç, "Biz Edirneliler ayrıca acaba bu sene babafingoyu görebilecek miyiz diye bekleriz orada. Bu da esprisidir. Bu espriler neden var çünkü hayat kısa gülmeye ihtiyacımız var." diye konuştu.

Konuşmaların ardından vatandaşlara Kakava kurabiyesi ikram edildi.

Kaynak: AA

Japonya’da tatbikat sırasında tankta patlama: 3 asker öldü Japonya’da tatbikat sırasında tankta patlama: 3 asker öldü
Kartlı ödemelerin tutarı yüzde 49 arttı Kartlı ödemelerin tutarı yüzde 49 arttı
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırıları sonrası dijital mecralara yoğun takip Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları sonrası dijital mecralara yoğun takip
Ataşehir Belediyesine yönelik soruşturmada itirafçı olan müteahhit: 10 milyon dolar rüşvet verdim Ataşehir Belediyesine yönelik soruşturmada itirafçı olan müteahhit: 10 milyon dolar rüşvet verdim
Trump’tan İran’a “idam beklediği“ iddia edilen 8 kadının affedilmesi çağrısı Trump'tan İran'a "idam beklediği" iddia edilen 8 kadının affedilmesi çağrısı
Açıkta satılan pirinçte kedi dışkısı görüldü, markete 52 bin TL ceza kesildi Açıkta satılan pirinçte kedi dışkısı görüldü, markete 52 bin TL ceza kesildi

15:08
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşüyor
14:25
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi
14:08
İbrahim Tatlıses’ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
14:00
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı
13:58
Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır İşte son anketin sonuçları
Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır? İşte son anketin sonuçları
