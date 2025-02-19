Edirne\'de Kar Kalınlığı 10 Santimetreye Ulaştı

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Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Kentte dünden bu yana aralıklarla görülen kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı.

Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı civarı ile sınır köylerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Karayolları ekipleri, Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun ulaşıma açık tutulması için çalışmalarını sürdürüyor.

İl Özel İdaresi ekipleri de köy yollarının trafiğe kapanmaması için karın yoğun olduğu bölgelerde kürüme çalışmaları yapıyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte, kar yağışının yarın yerini soğuk havaya bırakması bekleniyor.