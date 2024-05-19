Edirne'de nesli tükenme tehlikesindeki kırmızı orman karıncalarının yuvası koruma altına alındı - Son Dakika
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Edirne'de nesli tükenme tehlikesindeki kırmızı orman karıncalarının yuvası koruma altına alındı

Edirne\'de nesli tükenme tehlikesindeki kırmızı orman karıncalarının yuvası koruma altına alındı

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde tespit edilen nesli tükenme tehlikesindeki kırmızı orman karıncalarının yuvaları, İl Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından koruma altına alındı. Kırmızı orman karıncaları, zararlı böceklerle beslenerek ekosisteme katkı sağlamaktadır.

19.05.2024 16:29
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Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde tespit edilen, nesli tükenme tehlikesindeki kırmızı orman karıncalarına ait yuva korumaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hacıdanişment köyü yakınlarında hayvanlarını otlatan bir çoban karınca yuvasını fark etti.

Çobanın haber vermesi üzerine bölgeye giden İl Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü ekipleri, zararlı böceklerle beslenen ve nesli tükenme tehlikesinde olan karıncaların yuvasını tel örgüyle çevirerek korumaya aldı.

Yuvanın üzerine bilgilendirici tabela asıldı.

Yeni yuvayla Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğünce korumaya alına yuva sayısı 6'ya ulaştı.

Kırmızı orman karıncası yuvaları, Trakya'da tel örgülerle çevrilerek koruma altına alınıyor.

Kırmızı orman karıncası

Bilimsel adı "Formica pratensis" olan kırmızı orman karıncaları, toprak yüzeyine 1 metreyi bulan yuvalar yapıyor. Kendi ağırlığının 100 katını kaldırabilen bu karıncalar, ağaçlardaki zararlı böcekleri, larvaları ve tırtılları, salgıladığı formik asitle etkisiz hale getirerek yuvasına taşıyor.

Boyuna göre böcekler arasında en büyük beyne sahip kırmızı karıncalar, toprağın havalandırılması ve besin döngüsüne de katkı sağlıyor.

Bir kırmızı karınca, yılda ortalama 20 bin zararlı orman böceğini avlayabiliyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Edirne'de nesli tükenme tehlikesindeki kırmızı orman karıncalarının yuvası koruma altına alındı - Son Dakika
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