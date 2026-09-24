Edirne'de lokantacı çifti darp ettiği gerekçesiyle yakalanan Turan Karadağ tutuklandı

BİRİ TUTUKLANDI

Edirne'de ev yemekleri lokantası işletmecisi Şenay Salam ile eşi Servet Salam'ı darbettikleri gerekçesiyle yakalanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden Turan Karadağ tutuklandı, B.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.