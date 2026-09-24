Edirne'de lokantacı çifti darp ettiği gerekçesiyle yakalanan Turan Karadağ tutuklandı

Edirne'de lokantacı çifti darp ettiği gerekçesiyle yakalanan Turan Karadağ tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'de ev yemekleri lokantası işletmecisi bir çifti darp ettiği gerekçesiyle yakalanan Turan Karadağ tutuklandı, B.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
BİRİ TUTUKLANDI
Edirne'de ev yemekleri lokantası işletmecisi Şenay Salam ile eşi Servet Salam'ı darbettikleri gerekçesiyle yakalanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden Turan Karadağ tutuklandı, B.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?