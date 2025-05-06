Edirne\'de Metruk Binada Yangın

Edirne'de metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Abdurrahman Mahallesi Cami Sokak'taki tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
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