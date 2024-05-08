Edirne'de hizmete başlayan Mobil Göç Noktası düzensiz göçmenleri tespit edecek - Son Dakika
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Edirne'de hizmete başlayan Mobil Göç Noktası düzensiz göçmenleri tespit edecek

Edirne\'de hizmete başlayan Mobil Göç Noktası düzensiz göçmenleri tespit edecek

Edirne'de faaliyete geçen Mobil Göç Noktası aracı, düzensiz göçmenlerin tespitinde görev alacak. Vali Yunus Sezer, aracı ziyaret ederek çalışma sistemine ilişkin bilgi aldı. Aracın bulunduğu noktada kimlik ibraz edemeyen göçmenlerin biyometrik parmak izi kontrolü yapılacak ve yasal olmayan kişiler sınır dışı edilecek. Mobil araç, kentin farklı noktalarında ve ilçelerde görev yapacak.

08.05.2024 14:33
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Edirne'de hizmete başlayan Mobil Göç Noktası aracı, düzensiz göçmenlerin tespitinde görev alacak.

Mobil Göç Noktası aracını ziyaret eden Vali Yunus Sezer, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu'ndan çalışma sistemine ilişkin bilgi aldı.

Saraçlar Caddesi'nde faaliyete başlayan Mobil Göç Noktası'nda düzensiz göçmen olduğundan şüphelenilen göçmenlerin kimlikleri sorgulanacak.

Kimlik ibraz edemeyenlerin araç içerisinde İl Göç İdaresi personelince Göç Veri Tabanı üzerinden biyometrik parmak izi kontrolü yapılacak.

Bu kontrollerle yasal kalış hakkı olmadığı tespit edilen kişiler Geri Gönderme Merkezine alınıp sınır dışı işlemleri başlatılacak.

Mobil araç şok uygulamalarda kentin farklı noktalarıyla ilçelerde görev alacak.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Edirne'de hizmete başlayan Mobil Göç Noktası düzensiz göçmenleri tespit edecek - Son Dakika
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