Edirne'de müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi tedavi altına alındı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Bulut Sokak'ta T.G'ye ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi.

Düğünde olan ev sakinleri, haberi alınca olay yerine gelip evdeki elektronik eşyaları dışarıya çıkarmaya çalıştı.

Bu sırada dumandan etkilenen bir kişi ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.