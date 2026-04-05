Edirne\'de Nehir Debileri Düşüyor

Edirne'de havzalarındaki yağışların etkisiyle yükselen Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi düşüşe geçti.

DSİ verilerine göre, cuma günü 165 metreküpe yükselen Tunca'nın debisi, son ölçümde 104 metreküpe geriledi.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı er meydanının da yer aldığı Sarayiçi Adası'na debinin hızla yükseldiği cuma gününden bu yana yaya ve araç girişlerine izin verilmiyor. Suyun giriş kısmına yükselmesi nedeniyle kapatılan Saraçhane Köprüsü de henüz trafiğe açılmadı.

Havzasındaki yağışların etkisiyle Meriç'in debisinde cuma günü başlayan yükseliş düşüş eğilimini sürdürüyor.

Nehrin debisi son ölçümde 863 metreküpe geriledi.

Bölgede bir haftadır aralıklarla etkili olan sağanağın yerini güneşli havaya bırakması bekleniyor.