Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri okul servislerini denetledi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, trafik jandarma ekipleri il genelinde 41 okul servisi ve sürücüsünü kontrol etti.
Trafik kurallarına uymayan ve eksik belgesi olan 3 sürücüye ceza uygulandı.
Öte yandan ekipler trafik eğitimlerine de devam ediyor.
Temel trafik kuralları hakkında servis aracı sürücülerine ve 421 öğrenciye eğitim verildi.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Okul Servis Denetimi - Son Dakika
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