Edirne\'de Okul Servis Denetimi

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Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri okul servislerini denetledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, trafik jandarma ekipleri il genelinde 41 okul servisi ve sürücüsünü kontrol etti.

Trafik kurallarına uymayan ve eksik belgesi olan 3 sürücüye ceza uygulandı.

Öte yandan ekipler trafik eğitimlerine de devam ediyor.

Temel trafik kuralları hakkında servis aracı sürücülerine ve 421 öğrenciye eğitim verildi.