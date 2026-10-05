Edirne\'de otomobil takla atıp tarlaya girdi, 9 kaçak göçmen yaralandı

EDİRNE'de otomobilin takla atıp tarlaya girdiği kazada 9 kaçak göçmen yaralandı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Edirne'nin NATO Köprüsü yakınlarında meydana geldi. M.A.G.'nin kullandığı 34 NHA 256 plakalı ve içinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan kaçak göçmenlerin bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp tarlaya girdi. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, araçtaki yabancı uyruklu 9 kaçak göçmen yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aralarında kadınlarında bulunduğu yaralılardan 6'sı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, 3'ü Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü M.A.G.'nin gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.