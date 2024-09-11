Edirne'de Motosiklet Hırsızı ve Kaza

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Edirne'de park halinde bırakılan motosiklet çalındı.

Alınan bilgiye göre, B.N'nin Mithat Paşa Mahallesi'nde park halinde bıraktığı motosiklet henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Motosikletten düşen sürücü yaralandı

Edirne'de motosikletten düşen sürücü yaralandı.

K.B'nin kullandığı motosiklet Kurtuluş Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan K.B, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Park halindeki araca zarar verdiler

Edirne'de bir kişi otomobilinin tavanına zarar kişi veya kişilerin bulunmasını istedi.

M.Ş, Medrese Ali Bey Mahallesi'nde park halinde bıraktığı otomobilin tavanına kahve telvesi dökülerek delici aletle zarar verildiğini ileri sürdü.

Polis merkezine giderek şikayetçi olan M.Ş, otomobiline zarar veren şüphelinin bulunmasını istedi.