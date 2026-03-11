Edirne\'de Ramazan Sokağı Etkinliği

Edirne Valiliğince Selimiye Meydanı'nda kurulan Ramazan Sokağı'nda "Sohbet-i Helva, Lezzet-i Mana" etkinliği gerçekleştirildi.
Ramazan ayının kültürel ve manevi değerlerini yaşatmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, Osmanlı'dan günümüze uzanan helva sohbeti geleneği canlandırıldı.
Programda, Ramazan kültürü, paylaşma ve birlik beraberlik temaları üzerine sohbetler gerçekleştirildi.
Etkinliğin sanat yönetmeni Murat İçkır, sahnede şiir ve türküler seslendirerek katılımcılara ramazan atmosferini yansıtan bir program sundu.
Müzikal tiyatro formatında gerçekleştirilen etkinlikte Osmanlı dönemine ait geleneksel oyunlar ve sahne performansları sergilendi.
Vatandaşlar programa ilgi gösterdi.
