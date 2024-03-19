Edirne\'de Roma dönemine ait 14 cam gözyaşı şişesi ele geçirildi

AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan, kent meydanları ve prestij caddeleri projelerini hayata geçirecek

Halit Doğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kent meydanları ve prestij caddeleri projelerini hayata geçireceklerini söyledi. Doğan, örnek kent mekanları ve kentsel tasarım projeleri ile şehrin estetiğine, tarihi ve doğal değerlerine uygun yaratıcı, çevreci ve estetik çözümler sunacaklarını belirtti. Ayrıca, çevreci ve insan odaklı yaklaşımla gelecek kuşaklara yaşanabilir bir kent bırakacaklarını vurguladı. Doğan, kentsel dönüşüm projelerine de önem verdiklerini ve estetiği ihmal etmeden, tarihi ve kültürel dokuyu koruyarak insanların ihtiyaçlarını karşılayacaklarını ifade etti.