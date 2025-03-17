Edirne'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Cadde ve sokaklar göle döndü, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

EDİRNE - Edirne'de etkili olan gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Edirne'de geçtiğimiz hafta etkili olan güneşli hava yerini soğuk ve yağışa bıraktı. Kentte etkili olan gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentin en işlek noktalarından birisi olan Saraçlar Caddesi de kısa sürede göle döndü.

Bir iş merkezinin önünde mahsur kalan vatandaşların imdadına yine başka bir vatandaş yetişti. Yoldan geçen bir vatandaş bölgede gördüğü paletle mahsur kalan vatandaşların karşıya geçmelerine destek oldu. Oluşan su birikintileri vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kentte geçtiğimiz hafta 24 dereceye kadar çıkan hava sıcaklıkları ani düşüşle 16 dereceye kadar geriledi. Akşamüzeri havanın kararmasının ardından gök gürültülü ve sağanak yağış etkili olmaya başladı. Aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş yerlerinin altına sığındı.

Trafikte de zaman zaman aksamalar yaşandı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, sürücüleri dikkatli gitmeleri konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte sağanağın belli aralıklarla devam etmesi bekleniyor.