Edirne'de Sağlıklı Yaşam Eğitimi ve Oryantiring Ödül Töreni
Türk Kızılay Edirne Şubesi, sağlıklı yaşam eğitimi düzenlerken, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında ödüller verildi.

Türk Kızılay Edirne Şubesi, toplum sağlığını koruma ve bilinçlendirme çalışmaları kapsamında "Sağlıklı Yaşam" konulu eğitim gerçekleştirdi.

Şubede düzenlenen eğitimde, sağlık gönüllüsü Serpil Evrensel, günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken temel sağlık prensiplerini anlattı.

Daha zinde bir yaşam için önerilerin paylaşıldığı program, yoğun katılımla tamamlandı.

Oryantiringde ödüller sahiplerini buldu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen oryantiring müsabakalarının ödül töreni, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapıldı.

Törende dereceye giren sporculara ödülleri İl Müdürü Selim Ak tarafından verildi.

Kız takımlar kategorisinde Plevne İlkokulu birinci, 75. Yıl İlkokulu ikinci, 50. Yıl İlkokulu üçüncü, Yüksel Yeşil İlkokulu dördüncü oldu.

Erkek takımlarda Plevne İlkokulu birinci, Kurtuluş İlkokulu ikinci sırada yer aldı. Ferdi kızlarda Duru Yağgı birinci, Zeynep Adatepe ikinci, Elif Pelin Yılmaz üçüncü, Zeynep Şahin dördüncü, Berra Zengin beşinci oldu.

Ferdi erkeklerde ise Mahmut Çınar Girgin birinci, Nuri Yağız Onukar ikinci, Ahmet Özkan üçüncü, Rüzgar Dertli dördüncü, Serhat Zımba beşinci sırada yer aldı.

Kick boks aday hakem kursu açılacak

Türkiye Kick Boks Federasyonu ile koordineli olarak Edirne'de "Kick Boks Aday Hakem Yetiştirme Kursu" düzenlenecek.

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre kurs, 25-26 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Adayların başvurularını müdürlüğe yapmaları gerekiyor.

Toprak Topatan'dan üç branşta birincilik

Edirne Spor Eğitim Merkezi sporcusu Toprak Topatan, Türkiye Yıldız-Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmesi'nde üç branşta birincilik elde etti.

Topatan, 400 metre serbest, 800 metre serbest ve 1500 metre serbest yarışlarında Yıldızlar kategorisinde birinci oldu.

Milli takım forması giyecek Elde ettiği derecelerle milli takım kadrosuna girmeye hak kazanan genç sporcu, 17-19 Temmuz tarihlerinde Slovenya'da düzenlenecek Central European Countries Meet yarışlarında Yıldızlar Milli Takımı formasını giyecek.

"Atatürk Konuşmaları" serisinin beşinci programı yapıldı

Trakya Üniversitesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluş süreci ve milli egemenlik kavramının ele alındığı konferans düzenlendi.

Üniversitenin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü iş birliğinde gerçekleştirilen "Atatürk Konuşmaları" serisinin beşinci programı, Eczacılık Fakültesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Konferans Salonu'nda yapıldı.

Programın açılışında konuşan Doç. Dr. Tarık Sarıoğlu, 23 Nisan 1920'de zor şartlar altında açılan Meclis'in, milletin azim ve kararlılığının en somut göstergesi olduğunu ifade etti.

Konuşmacı Dr. Öğr. Üyesi Bülent Atalay ise TBMM'nin açılışını "imkansızı mümkün kılmak" olarak nitelendirdi.

Atalay, bu sürecin tebaa anlayışından millet bilincine geçişin en belirgin ifadesi olduğunu belirterek, Milli Mücadele döneminde yayımlanan Minber gazetesi üzerinden bağımsızlık düşüncesinin entelektüel temellerine dikkati çekti.

Etkinliğe öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan, Kızılay, Edirne, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Ordu’daki bu mezarlar Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçi çekiyor Ordu'daki bu mezarlar Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi çekiyor
Galatasaraylıların büyük hayali için ilk adım: Kazıklar 23 Nisan’da vuruluyor Galatasaraylıların büyük hayali için ilk adım: Kazıklar 23 Nisan'da vuruluyor
Haaland’ın canına tak etti: Karım bile bunu sevmiyor Haaland'ın canına tak etti: Karım bile bunu sevmiyor
Okul saldırılarıyla ilgili, Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama İşte atılacak yeni adımlar Okul saldırılarıyla ilgili, Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama! İşte atılacak yeni adımlar
Macaristan’ın yeni başbakanı Netanyahu’ya kapıları kapadı: Gelirse tutuklama emrini uygularız Macaristan’ın yeni başbakanı Netanyahu'ya kapıları kapadı: Gelirse tutuklama emrini uygularız
Benzin bulamayan Kübalı tamirci, 1980 model aracını kömürle çalışacak şekilde modifiye etti Benzin bulamayan Kübalı tamirci, 1980 model aracını kömürle çalışacak şekilde modifiye etti

15:41
Trump: Ateşkesi uzatmak istemiyorum, o kadar vaktimiz yok
Trump: Ateşkesi uzatmak istemiyorum, o kadar vaktimiz yok
15:40
ABD, İran’a giden bir gemiye el koydu
ABD, İran'a giden bir gemiye el koydu
15:06
Özgür Özel’den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir
Özgür Özel'den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir
14:42
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
14:37
Vali Tuncay Sonel’in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
Vali Tuncay Sonel'in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
14:31
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump’tan tek cümlelik İran mesajı
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump'tan tek cümlelik İran mesajı
