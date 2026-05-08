Edirne\'de Sahte Deterjan Operasyonu

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.A.'ya ait ev ve depoda arama yaptı. Yapılan aramada sahte marka baskılı bidonlar içerisinde piyasa değeri 1 milyon 950 bin lira olan 3 bin 168 litre sahte sıvı deterjan ve 1445 litre sıvı deterjan hammaddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan A.A., hakkında adli işlem başlatıldı.