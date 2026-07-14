Edirne'de Samuray Arısı Salımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de Samuray Arısı Salımı

14.07.2026 09:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahverengi kokarca zararlısına karşı Edirne'de 728 samuray arısı doğaya bırakıldı.

Edirne'de kahverengi kokarca böceğine karşı samuray arısı salımı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kahverengi kokarca zararlısına karşı biyolojik mücadele sürüyor.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse'nin katılımıyla, Sarayiçi'nde 728 samuray arıcığı doğaya bırakıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Köse, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kahverengi kokarca zararlısına yönelik sürvey ve izleme çalışmalarının yıl boyunca titizlikle yapıldığını belirtti.

Edirne'de kahverengi kokarca zararlısının tespit edilmediğini ifade eden Köse, tarımsal üretimin korunması ve olası risklerin önüne geçilmesi amacıyla önleyici tedbirler kapsamında biyolojik mücadele çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Edirne, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Samuray Arısı Salımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Van Gölü’nde dikkat çeken seviye: Binlerce yılda oluşuyor, su altında kaldı Van Gölü'nde dikkat çeken seviye: Binlerce yılda oluşuyor, su altında kaldı
15 Temmuz’un 10. yılında şehit polisin babasından duygusal sözler 15 Temmuz'un 10. yılında şehit polisin babasından duygusal sözler
Baba ve iki kızı denizde dehşeti yaşadı Ölümle böyle burun buruna geldiler Baba ve iki kızı denizde dehşeti yaşadı! Ölümle böyle burun buruna geldiler
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gözaltına alınanların çoğu aynı meslekten Evlerinden cephanelik çıktı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gözaltına alınanların çoğu aynı meslekten! Evlerinden cephanelik çıktı
19 yaşındaki genç, 112 milyon TL değerindeki mirasını çocukluk arkadaşına bıraktı 19 yaşındaki genç, 112 milyon TL değerindeki mirasını çocukluk arkadaşına bıraktı
Haluk Levent kimdir: Hayatı, kariyeri ve son gözaltı süreci Haluk Levent kimdir?: Hayatı, kariyeri ve son gözaltı süreci

09:37
Aslan düğmeye bastı İmzayı atarsa yer yerinden oynar
Aslan düğmeye bastı! İmzayı atarsa yer yerinden oynar
09:25
9 yıl sonra kritik gün Reza Zarrab’ın cezası bugün belli oluyor
9 yıl sonra kritik gün! Reza Zarrab'ın cezası bugün belli oluyor
09:12
“Reşo Ağa“ olarak tanınan suç örgütü lideri Özkan Aydemir gözaltına alındı
"Reşo Ağa" olarak tanınan suç örgütü lideri Özkan Aydemir gözaltına alındı
09:04
Ahbap Derneği soruşturmasında yeni operasyon 17 kişi daha gözaltına alındı
Ahbap Derneği soruşturmasında yeni operasyon! 17 kişi daha gözaltına alındı
08:31
Kılıçdaroğlu’ndan canlı yayına damga vuran itiraf: Bir iş insanı maddi destek verdi
Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayına damga vuran itiraf: Bir iş insanı maddi destek verdi
07:36
Telefon piyasasında dengeleri değiştirecek karar Geri sayım başladı
Telefon piyasasında dengeleri değiştirecek karar! Geri sayım başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 09:50:20. #.0.2#
SON DAKİKA: Edirne'de Samuray Arısı Salımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.