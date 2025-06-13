Edirne'de Sıfır Atık Market Büyük İlgi Görüyor - Son Dakika
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Edirne'de Sıfır Atık Market Büyük İlgi Görüyor

13.06.2025 15:43  Güncelleme: 16:32
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Edirne Belediyesi tarafından açılan Sıfır Atık Market, geri dönüşüm bilincini artırmayı hedefleyerek öğrenci ve vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Açıldığı günden bu yana 412 kilogram atık geri dönüşüme kazandırıldı.

(EDİRNE) - Edirne Belediyesi'nin kısa süre önce açtığı Sıfır Atık Market, öğrenci ve vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Geri dönüşüm bilincini artırmak amacıyla kurulan markette, açıldığı günden bu yana çok sayıda atık toplandı.

Edirne Belediyesi'nin açtığı Sıfır Atık Market, halktan yoğun ilgi görüyor. Market sayesinde çok sayıda atık toplandı. Açıldığı ilk gün sadece 4 saatte 70 kilogram karton, 40 kilogram plastik, 20 kilogram metal ve 20 kilogram cam olmak üzere toplam 150 kilogram atık toplandı. Açılıştan bugüne kadar geçen sürede ise 210 kilogram kağıt/karton, 36 kilogram atık yağ, 8 kilogram pil, 38 kilogram cam, 100 kilogram plastik ve 20 kilogram metal olmak üzere toplamda 412 kilogram atık geri dönüşüme kazandırıldı.

Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesine katkı sağlayan Sıfır Atık Market, öğrencilerin de ilgi odağı oldu. Yüksel Yeşil İlkokulu 3A sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Naciye Boz rehberliğinde marketi ziyaret ederek geri dönüşüm hakkında bilgi aldı. Ziyarete Edirne Belediye Meclis Üyesi İlknur Özcan ile Kocasinan Mahalle Muhtarı Canan Koca da katılarak çocuklara eşlik etti.

Geri dönüşüm bilincinin çocukluk çağlarında kazandırılması gerektiğini sık sık belirten Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, "Çevre mühendisi ve eğitmen eşliğinde geri dönüşüm, yeniden kullanım ve çevre bilinci konularında bilgi verilen minik misafirlerimize teşekkür ediyor, çevreye duyarlı bireyler olarak büyümelerini diliyoruz" dedi.

Öte yandan, Sıfır Atık Market'te "Defter ve Kitaplarını Geri Dönüştür, Hediyeni Götür" adlı yeni bir proje de başlatıldı. Eğitim öğretim yılının sona erdiği bu günlerde çocuklar, kullanılmayan defter ve kitaplarını çöpe atmak yerine markete getirerek karşılığında çeşitli hediyeler kazanabilecek.

Belediye yetkilileri, vatandaşlara atıklarını teslim ederken QR kodunu okutarak Waste Log uygulaması üzerinden bildirim yapmalarını hatırlatarak, 1 kilogram üzerindeki atıkların puanlandırıldığını ve ödüllerle değerlendirildiğini belirtti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Sıfır Atık Market Büyük İlgi Görüyor - Son Dakika

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