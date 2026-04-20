EDİRNE'de, sokak köpeğinin H.D.'ye saldırdığı anlar, iş yerinin kamerasına yansıdı. Saldırıda H.D., eli ve kalçasından yaralandı.
Olay, Saraçlar Caddesi'nde pazar günü 21.00 sıralarında meydana geldi. Dükkanın önünde duran H.D.'ye, bu sırada caddeden geçen köpeklerden birisi saldırdı. Köpek H.D.'yi kalçası ve elinden ısırmasının ardından hızla kaçtı. H.D. olayda yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından H.D., ambulansla Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırı anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber - Kamera: Umut IŞIK/ EDİRNE,
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Sokak Köpeği Saldırısı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?