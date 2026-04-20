Edirne'de 'Sokaklar Bizim' Futbol Turnuvası Sonuçlandı

20.04.2026 16:03
Edirne'de düzenlenen futbol turnuvasında ödüller verildi, takımlar sıralandı.

Edirne'de Polis Haftası kapsamında düzenlenen "Sokaklar Bizim" 5x5 Futbol Turnuvası tamamlandı.

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halı Sahası'nda oynanan final müsabakalarının ardından ödül töreni düzenlendi.

Törene, Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak ve Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu katıldı.

Dereceye giren takımlara madalya ve kupaları protokol üyeleri tarafından verildi.

Genç kızlarda Serhat Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Kırkpınar Spor Lisesi ikinci, Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

Genç A erkeklerde Kırkpınar Spor Lisesi şampiyonluğu elde ederken, İlhami Ertem Anadolu Lisesi ikinci, Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi üçüncü sırada yer aldı.

Genç B erkeklerde ise Emel Özgür Subaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi ikinci, İlhami Ertem Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Futbol, Edirne, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
