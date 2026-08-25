Edirne'de Tabela Kurallarına Tepki - Son Dakika
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Edirne'de Tabela Kurallarına Tepki

Edirne\'de Tabela Kurallarına Tepki
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Edirne'de Saraçlar Caddesi'ndeki tabela kurallarına uymayan işletmelere esnaf tepki gösteriyor.

Edirne'de sokak sağlıklaştırma çalışmalarının tamamlandığı Saraçlar Caddesi'nde tabela, ilan ve reklam uygulamalarına yönelik getirilen kurallara bazı işletmelerin uymaması esnafın tepkisine neden oluyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer'in girişimleriyle Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen Saraçlar Caddesi'nde sağlıklaştırma çalışmalarının ardından tarihi doku ve cadde görünümünün korunması amacıyla iş yeri tabela ve reklamlarına ilişkin bazı kriterler getirildi.

Düzenleme kapsamında iş yerlerinin camlarına ilan ve reklam amaçlı görseller yapıştırılmasına izin verilmezken, bazı işletmelerin bu kurala uymadığı gözleniyor.

Kurallara uygun şekilde hareket eden esnaf ise uygulamanın bütün iş yerleri için aynı şekilde yürütülmesini istiyor.

Cadde genelinde ortak bir görüntünün korunabilmesi için belirlenen esaslara herkesin uyması gerektiğini belirten esnaf, özellikle camların reklam ve afişlerle kapatılmasının sağlıklaştırma çalışmalarıyla oluşturulan görüntüyü olumsuz etkilediğini ifade ediyor.

Esnaf, kurallara uyan işletmeler ile uymayanlar arasında farklı bir uygulama görüntüsü ortaya çıkmaması için Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerini artırmasını ve belirlenen kriterlerin cadde genelinde eksiksiz uygulanmasını talep ediyor.

Kaynak: AA

Saraçlar Caddesi, Edirne, Güncel, Son Dakika

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