Edirne'de Tarihi Değerde Sikke ve Metal Objeler Ele Geçirildi - Son Dakika
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Edirne'de Tarihi Değerde Sikke ve Metal Objeler Ele Geçirildi

Edirne\'de Tarihi Değerde Sikke ve Metal Objeler Ele Geçirildi

Edirne'de yapılan bir operasyonda, tarihi değeri olduğu düşünülen 42 sikke, 14 metal obje, yüzük ve dedektör ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

19.02.2024 10:51
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Edirne'de tarihi olduğu değerlendirilen sikke, yüzük, metal obje ve dedektör ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat doğrultusunda G.Ç. ve S.G'nin evinde arama yaptı.

Aramada tarihi olduğu değerlendirilen 42 sikke, 14 metal obje, yüzük ve dedektör bulundu.

Gözaltına alınan G.Ç. ve S.G'nin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Edirne, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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