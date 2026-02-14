Edirne\'de Tarım Eğitimi

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üreticilerle bir araya geldi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süloğlu ilçesine bağlı Geçkinli köyünde vatandaşları ziyaret eden ekipler bilgilendirmede bulundu.

Süloğlu Tarım ve Orman Müdürü Yalçın Acar ve teknik personel, B-Reçete uygulaması kapsamında bitki koruma ürünlerinin bilinçli kullanımı hususunda sunum yaptı.

İnsan ve çevre sağlığının korunmasına yönelik alınacak tedbirler aktarıldı.

Manisa heyetinden Köse'ye ziyaret

Manisa'nın Demirci Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt ve beraberindekiler Köse'yi ziyaret etti.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Köse, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Demirci ilçesinde yürütülen tarımsal faaliyetler, kırsal kalkınma çalışmaları ve tarım sektörünün mevcut durumu üzerine değerlendirmelerde bulunulan ziyarette, Demirci ilçesinin Söğütçük Mahallesi Muhtarı Mustafa Çiftçi, Küçükoba Mahallesi Muhtarı Mustafa Kaya ve Demirci Bahçesi işletme sahibi Mustafa Kula da yer aldı.

Cihannüma Derneği İl Temsilciliğine Merter getirildi

Cihannüma Derneği Edirne Temsilciliği görevine Nazmi Merter getirildi.

Dernekten yapılan açıklamada, 8 yıl temsilci olarak görev yapan Ataman Alkan'ın yerine Cihannüma Derneği Genel Merkezi tarafından Merter'in görevlendirildiği belirtildi.