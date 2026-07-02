Edirne'de Tarımda Yeniden Sıçrama Hedefi - Son Dakika
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Edirne'de Tarımda Yeniden Sıçrama Hedefi

Edirne\'de Tarımda Yeniden Sıçrama Hedefi
02.07.2026 13:35
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Vali Sezer, Edirne'nin tarımdaki gücünü yeniden kazanması için sera ve ipek böcekçiliği projeleri başlattı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'nin ipek böcekçiliği, bağcılık ve sebzecilikte tarihindeki üretim kimliğine yeniden kavuşması için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Sezer, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Edirne Valiliğince finanse edilen "Birlikte Üretelim Birlikte Tüketelim Projesi" kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde düzenlenen sera projesi ve çapa makinesi teslim töreninde yaptığı konuşmada, Edirne'yi sebze üretiminde eski güçlü konumuna taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Kadın ve genç üreticilerin sebze tarımıyla daha fazla buluşması gerektiğini ifade eden Sezer, "Sera kurulumunda iki yıl içerisinde 100 bin metrekarenin üzerine çıkma hedefi koymuştuk. Edirne'de kapalı sera alanı yok denecek kadar azdı. Bugün geldiğimiz noktada 106 bin metrekareye ulaşmış durumdayız." dedi.

Kentte Devlet Su İşleri (DSİ) ve İl Özel İdaresi aracılığıyla önemli sulama yatırımlarının hayata geçirildiğini belirten Sezer, bu sayede sulanabilir arazi miktarının artırıldığını ifade etti.

Edirne'nin geçmişteki ipek böcekçiliği potansiyelini yeniden canlandırmak için çalışma başlattıklarını vurgulayan Sezer, merkez ilçe, Uzunköprü ve Meriç'te 8 üreticiyle ipek böcekçiliğine yeniden başladıklarını söyledi.

Üreticilerin 40 günlük üretim sürecinde yaklaşık 500 bin lira gelir elde ettiğini aktaran Sezer, "Önümüzdeki yıl koza üretimini artırarak köylerimizde bu faaliyetleri yaygınlaştıracağız. Edirne'nin eski üretim gücüne yeniden kavuşmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

Sezer, mera ıslahı projesiyle üreticilerin daha düşük maliyetle yem bitkisine ulaşmasını sağladıklarını belirterek, hayvancılığı geliştirmeyi amaçlayan model projenin Türkiye genelinde yaygınlaşacağına inandığını ifade etti.

Bağcılık projesi kapsamında toplam 100 dekar alanda telli terbiye sistemi kurulacağını ve 33 üreticinin bu destekten yararlanacağını dile getiren Sezer, "İnşallah Edirne'miz sadece çeltik ve buğdayda değil, ipek kozada, bağcılıkta ve sebzede de tarihteki rolüne uygun bir şekilde üretime devam edecek." ifadelerini kullandı.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan da çiftçilerin modern teknolojilerle üretim yapmasının önemine değinerek projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ise tarımsal üretimi destekleyen projelerde yer almaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Tarım ve Orman İl Müdürü İslam Köse de proje kapsamında 20 üreticiye sera kurulumu yapıldığını ve çapa makinelerinin teslim edildiğini belirterek, üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Projeden yararlanan üretici Şirin Uysal ise seracılık yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek projeye katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından sera kurulan üreticilere çapa makineleri teslim edildi.

Vali Sezer ve beraberindekiler daha sonra seralarda yetiştirilen sebzelerin sergilendiği stantları gezerek üreticilerden bilgi aldı.

Törene, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile üreticiler katıldı.

Kaynak: AA

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