Edirne'de Taşkın Riskine Karşı Hızlı Müdahale

Edirne\'de Taşkın Riskine Karşı Hızlı Müdahale
24.02.2026 16:36
Edirne Valiliği, nehir debilerinin düşmesine rağmen süreklilik arz eden taşkın önlemlerini sürdürüyor.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Edirne Valiliği tarafından yapılan ve Meriç ve Tunca nehirlerindeki debilerin düşmeye başladığı, tüm kurumların sahada görevlerine devam ettiği belirtilen açıklamada, "İlimizde 22-23 Şubat 2026 tarihlerinde nehir debilerinin yükselmesiyle birlikte başlayan taşkın riskine karşı hızlı şekilde teyakkuza geçilmiş ve devletimizin tüm imkanları seferber edilmiştir. Bu süreçte gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), DSİ Genel Müdürlüğü ve 11'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, Edirne Belediyesi ekipleri, İl Özel İdaresi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Kızılay İl Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere TAMP Edirne kapsamında ilgili tüm kamu kurumlarımız ve Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli, Bursa, İstanbul, Sakarya illerimizden destek ekiplerimiz ile birlikte sahada 7/24 esasına göre kesintisiz olarak görev almıştır. Taşkınla mücadele, arama kurtarma ve tahliye çalışmalarında kurumlarımızın katılımıyla sahada toplam; 539 personel, 157 araç ve iş makinesi 23 motopomp (çeşitli yüksek kapasiteli), 11 arama kurtarma botu görev almıştır. Taşkın sürecinde 112 Acil Çağrı Merkezimizce toplam 45 ihbar alınmış olup, ihbarların tümüne müdahale edilmiş ve gerekli koordinasyon sağlanmıştır. Bugün (24 Şubat 2026) itibarıyla alınan verilere göre nehir debileri düşmeye başlamış olup verilerin anlık olarak takibine devam edilmektedir. Debilerin düşmesine rağmen herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına tüm kurumlarımız sahada görevlerine devam etmekte olup bu süreçte taşkın sahalarındaki vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir" denildi.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI BOTLA TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan, evi Meriç Nehri kıyısındaki taşkın sahasında kalan, eski Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi de botla tahliye edildi. AFAD botuyla karaya çıkarılan Sedefçi, ekiplere teşekkür ederek, "Ben bugün mutluyum, evlatlar sağ olsunlar. Diktiğim fidanlar büyüdüler, bugün de onlar babalarına sahip çıktılar. Dün akşam evde kaldım, jeneratörüm vardı, sıkıntım yoktu. Bugün de tesadüfen jeneratör bozuldu. En sonunda taşınmak zorunda kaldım. Gençlerin sayesinde biraz boğaz turu yaptık" diye konuştu.

Olgay GÜLER/EDİRNE,

Kaynak: DHA

