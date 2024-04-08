Edirne'de ticari taksi ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Edirne'de ticari taksi ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Edirne\'de ticari taksi ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi'nde A.A.M'nin kullandığı ticari taksi, henüz belirlenemeyen sürücüye ait Bulgaristan plakalı otomobille çarpıştı. Kazada taksi sürücüsünün eşi yaralandı ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlattı.

08.04.2024 17:41  Güncelleme: 17:44
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Edirne'de ticari taksi ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Çavuşbey Mahallesi'nde A.A.M'nin kullandığı taksi, sürücüsü henüz belirlenemeyen X 3441 KT Bulgaristan plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada taksi sürücüsünün eşi yaralandı. Yaralı, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın ardından Bulgaristan plakalı araçla kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Edirne'de ticari taksi ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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