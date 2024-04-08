Edirne\'de ticari taksi ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Osmangazi Belediye Başkanı Gökçeören Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Gökçeören Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı ve vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı. Aydın, halkın taleplerini dinleyerek daha güzel bir Osmangazi için çalışacaklarını belirtti.