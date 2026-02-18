Edirne'de Toplantılar ve Eğitim Programları - Son Dakika
Edirne'de Toplantılar ve Eğitim Programları

Edirne\'de Toplantılar ve Eğitim Programları
18.02.2026 12:26
Edirne Valisi toplantılara katıldı; üniversitede akreditasyon, tarımda projeler, AFAD'dan eğitimler yapıldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Valiler Toplantısı'na katıldı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, toplantı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Programda, illerde yürütülen kamu hizmetleri, güvenlik, asayiş ve koordinasyon konuları ele alındı.

Trakya Üniversitesinde akreditasyon hazırlıkları sürüyor

Trakya Üniversitesinde kalite güvence sistemi ve uluslararası akreditasyon hedefleri doğrultusunda akademik birimlere yönelik saha ziyaretleri gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kalite Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren Akreditasyon Destek Çalışma Grubu, Arda Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde değerlendirme toplantıları yaptı.

Toplantılarda programların akreditasyon başvuru süreçlerine ilişkin hazırlıklar ele alınırken, çalışma grubu üyeleri akreditasyon tecrübelerini paylaşarak akademik kadroyla planlama süreci yürüttü.

- İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde proje toplantısı

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde Stratejik Proje Birimi ile istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre toplantıda il genelinde yürütülen projeler ile planlama aşamasındaki çalışmalar değerlendirildi, yeni proje fikirleri ve iş birliği imkanları ele alındı.

Açıklamada, kaynakların etkin kullanımı ve ilin tarım-hayvancılık potansiyelinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği bildirildi.

AFAD'dan STK'lara afet farkındalık programı

AFAD Edirne İl Müdürlüğü ile İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü iş birliğinde, sivil toplum kuruluşlarına yönelik bilgilendirme programı düzenlendi.

AFAD İl Müdürü Cengiz Karakuş'un açılış konuşmasıyla başlayan programda katılımcılara afet farkındalık eğitimi verildi.

Etkinlikte ayrıca AFAD Gönüllülük Sistemi ve Akreditasyon Sistemi hakkında sunum yapıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de Toplantılar ve Eğitim Programları - Son Dakika

SON DAKİKA: Edirne'de Toplantılar ve Eğitim Programları
