Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki trafik kontrolünde yakalaması olan araç otoparka çekildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik denetimlerini sürdürüyor.
Çöpköy Mahallesi'ndeki kontrollerde ekiplerce durdurulan bir otomobilin Namık Kemal Vergi Dairesi tarafından yakalama kaydı olduğu tespit edildi.
Otomobil yapılan incelemenin ardından yediemin otoparkına çekildi.
Alkollü sürücülere ceza
Edirne'de alkollü araç kullanan sürücülere ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler kent merkezinde yaptığı kontrollerde alkollü olduğu belirlenen sürücüler V.K, M.Y. ceza uyguladı.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Trafik Kontrolünde Yakalanan Araç Otoparka Çekildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?