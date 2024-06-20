Edirne'de Tunca Nehri yeşile büründü - Son Dakika
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Edirne'de Tunca Nehri yeşile büründü

Edirne'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kuruma noktasına gelen Tunca Nehri kirlilikten yeşil renge döndü. Kuraklık sebebiyle debisi düşen ve kuruma noktasına gelen nehir, çöplerle çevrili bir çöplüğe dönüştü. Vatandaşlar nehrin temizlenmesini ve çevrenin korunmasını istiyor.

20.06.2024 12:24
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Edirne'de Tunca Nehri yeşile büründü

Tunca Nehri'nde kuraklık alarmı

EDİRNE - Edirne'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesine bağlı olarak kuruma noktasına gelen Tunca Nehri kirlilikten yeşil renge döndü.

Edirne'de, son yılların en kurak yılı yaşanıyor. Kış mevsiminin kurak ve yağışsız geçmesi kentteki nehirleri de olumsuz etkiledi. Kuraklık sebebiyle göletler kururken, Tunca Nehri'nin debisi de adeta dip seviyeleri gördü. Önceki yıllarda taşkınlarla gündeme gelen Tunca Nehri, son yıllarda kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor.

Edirne'de debisi düşen ve kuruma noktasına gelen Tunca Nehri, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklarından nasibini aldı. Adeta bataklığa dönen ve yeşile bürünen nehre atılan çöpler de gün yüzüne çıktı. Bu durum canlıları da olumsuz etkiliyor. Azalan su seviyesine bağlı olarak nehirdeki canlılara hem daha az yaşam alanı, hem de daha az oksijen kalıyor.

Nehir çöplüğe döndü

Nehir, atılan atıklarla çöplüğe dönerken, su yüzeyi ise plastik atıklar, cam şişeler ve sazlıklarla kaplandı. Yeşil renge bürünen nehir vatandaşları da tedirgin ediyor. Bu görüntülerin kente yakışmadığını belirten vatandaşlar, hem nehirde hem de çevresinde temizlik çalışması yapılmasını istiyor.

DSİ nehir debi verilerine göre Tunca Nehri'nin debisi saniyede 4 metreküpe kadar düştüğü görüldü.

"Temizlenmesi gerek"

Edirneli vatandaşlardan Alattin Aygül, "Bu rezilliğe bir çare bulunması lazım. Suyun seviyesinin düşük olmasından dolayı yosun oluşuyor. Temizlenmesi gerek. Ayrıca bölgeye çöp konteynırı da koyulması gerekiyor. Buraya çok aile piknik yapmaya geliyor. Vatandaşlar çöpünü bırakıp gidiyor. Bu yıl yağış da çok olmadı olsa da damla damla oldu toprağı bile ıslatmadı. Tüm nehirler kurudu" dedi.

"Hoş bir görüntü değil"

Hoş bir görüntü olmadığını belirten vatandaşlardan Cafer Güler, "Çok berbat. Misafirler gelip gidiyor. Geçen yıl da aynı şekildeydi. DSİ geçen yıl temizlik çalışması yapmıştı. Nehrin temizlenmesini istiyoruz" diye konuştu.

"Pis koku da mahvediyor"

Nehrin bir an önce temizlenmesi gerektiğini, pis kokudan olumsuz etkilendiklerini söyleyen vatandaşlardan Sunan Aydemir, "Koku da çok mahvediyor. Temizlenmesini istiyoruz. Vatandaşlarımıza da sesleniyorum. Lütfen çevreyi kirletmeyelim. Cam şişedir, kutu şişedir bunların atılması hiç hoş değil. Bunlar yapılmasın, Edirne'miz daha güzelleşsin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Tunca Nehri, Edirne, Güncel, Son Dakika

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