Edirne'de üniversite personeline AFAD ve itfaiyeden yangın eğitimi verildi - Son Dakika
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Edirne'de üniversite personeline AFAD ve itfaiyeden yangın eğitimi verildi

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Edirne\'de üniversite personeline AFAD ve itfaiyeden yangın eğitimi verildi
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Trakya Üniversitesi personeline yönelik afet ve yangın farkındalık eğitimi, Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile AFAD iş birliğinde düzenlendi. Eğitimde yangın söndürme tüplerinin kullanımı uygulamalı gösterilirken, belediye eğitimlerin süreceğini açıkladı.

Trakya Üniversitesi personeline yönelik afet ve yangın farkındalık eğitimi düzenlendi.

Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile AFAD iş birliğinde gerçekleştirilen eğitimde, personele afet ve yangın anında yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi.

Eğitim kapsamında olası acil durumlarda doğru müdahale yöntemleri anlatılırken, yangın söndürme tüplerinin kullanımı uygulamalı olarak gösterildi.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamada, afet ve acil durumlara karşı bilgi ve farkındalığın artırılmasına yönelik eğitim çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: AA
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