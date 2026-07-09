Edirne'de Uygulamalı Eğitim Modeli - Son Dakika
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Edirne'de Uygulamalı Eğitim Modeli

09.07.2026 17:56
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Trakya Üniversitesi'nde hayata geçirilen eğitim modeli, öğrencileri sektöre hazırlıyor.

EDİRNE'de Trakya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda hayata geçirilen uygulamalı eğitim modeli, öğrencileri meslek hayatına hazırlarken aynı zamanda üniversite hastanesinin tekstil ihtiyaçlarının karşılanmasına da katkı sağlıyor.

Yüksekokul bünyesinde faaliyet gösteren tekstil üretim atölyesinde öğrenciler, üretimin planlama aşamasından son ürüne kadar tüm süreçlerde aktif görev alıyor. Böylece sınıfta edindikleri teorik bilgileri gerçek üretim ortamında uygulama fırsatı bulan öğrenciler, mesleki deneyimlerini daha eğitim sürecindeyken geliştirme imkanı elde ediyor. Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü Başkanı Doç. Dr. Nilgün Becenen, yürütülen çalışmanın 'öğren' ve 'üret' esasına dayanan iki aşamalı bir eğitim modeliyle gerçekleştirildiğini belirtti. İlk aşamada öğrencilerin kumaş seçimi, kalıp hazırlama, dikim teknikleri ve makine kullanımı gibi temel mesleki becerileri kazandığını ifade eden Becenen, ikinci aşamada ise öğretim elemanlarının rehberliğinde Trakya Üniversitesi Hastanesi'nin ihtiyaç duyduğu tekstil ürünlerinin üretimine katıldıklarını söyledi.

Bu model sayesinde öğrencilerin yalnızca teknik bilgi edinmekle kalmadığını vurgulayan Becenen, ekip çalışması, üretim disiplini ve sorumluluk bilincinin de geliştiğini dile getirdi. Üretim sürecine aktif katılımın öğrencilerin özgüvenini ve mesleki motivasyonunu artırdığını belirten Becenen, "Hedefimiz öğrencilerimize mesleki yeterlilik kazandırmanın yanı sıra toplumsal katkı bilinci, kurumsal aidiyet ve sürdürülebilir üretim anlayışını benimsetmek. Birlikte üretmenin gücüyle öğrencilerimizin psikolojik iyi oluşlarını da desteklemeyi amaçlıyoruz" dedi.

Üretim çalışmalarında öğrencilere rehberlik eden Dr. Öğr. Üyesi İsmail Yüce ile Dr. Öğr. Üyesi Hayri Şen de uygulamalı eğitim modelinin öğrencilerin sektöre hazırlanmasında önemli bir rol üstlendiğini ifade etti. Akademisyenler, teorik eğitim ile üretim pratiğini buluşturan sistemin öğrencilerin mesleki gelişimlerini güçlendirdiğini ve mezuniyet sonrası istihdam olanaklarını artırdığını söyledi.

Uygulamalı eğitim modeliyle hem üretime katkı sunan hem de mesleki deneyim kazanan öğrenciler, mezun olmadan önce sektörün ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerileri edinerek iş hayatına daha donanımlı bir şekilde hazırlanıyor.

Haber-Kamera: EDİRNE,

Kaynak: DHA

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