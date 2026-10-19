Edirne'de Vali Sezer, Pembe Bir Gün'de erken teşhisin aile için önemini anlattı - Son Dakika
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Edirne'de Vali Sezer, Pembe Bir Gün'de erken teşhisin aile için önemini anlattı

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Edirne\'de Vali Sezer, Pembe Bir Gün\'de erken teşhisin aile için önemini anlattı
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Edirne'de düzenlenen Pembe Bir Gün etkinliğinde Vali Yunus Sezer, erken teşhisin hastanın yanı sıra ailesi için de önemli olduğunu ifade etti. Etkinlikte Prof. Dr. Atakan Sezer meme kanserinde farkındalık ve erken tanı üzerine sunum yaptı.

Edirne'de Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında "Pembe Bir Gün" etkinliği düzenlendi.

Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Türk Kızılay Edirne Şubesi işbirliğinde Edirne Öğretmenevi Meriç Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinliğe kadınlar ilgi gösterdi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, burada yaptığı konuşmada, yakalara takılan pembe kurdelenin derin anlamlar taşıdığını belirtti.

Pembe kurdelenin hem mücadele hem de farkındalığı artırma anlamında olduğunu ifade eden Sezer, " Kanser hastalığının önceden teşhisi sadece hastayı kurtarmıyor. Malumunuz bir hasta aynı zaman bütün aileyi hastayla beraber etkiliyor. Bazen geride gözyaşıyla beraber bir çocuk, bir eş, bir anne, bir baba bırakıyor.

Dolayısıyla her şeyde olduğu gibi bu hastalığın teşhisinde de önleyici tedbirleri almamız sadece kendimize dikkat etmemiz manasında önemli olduğu gibi kendi sağlığımıza, ailemizi de düşünme adına da çok önemli." diye konuştu.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da kadınların kendilerini ihmal etmemeleri ve kontrollerini yaptırmaları gerektiğini kaydetti.

Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Gözde Emel Baytar ve Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tezcan Fidan da etkinlikte kadınlara çok şey katacağını belirttiler

Prof. Dr. Atakan Sezer ise meme kanserinde farkındalığın artırılması ve erken tanının önemi hakkında bir sunum yaptı.

Etkinliğe Edirne Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne Valisi Sezer'in eşi Canan Sezer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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