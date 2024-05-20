Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 13 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, Lalapaşa'nın Kalkansöğüt köyünde yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 13 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. ????
Son Dakika › Güncel › Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 13 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?