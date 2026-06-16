Yeşilay, AK Parti ve Belediye’den Edirne'de yoğun temas - Son Dakika
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Yeşilay, AK Parti ve Belediye’den Edirne'de yoğun temas

Yeşilay, AK Parti ve Belediye’den Edirne\'de yoğun temas
16.06.2026 12:35
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Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Vali Yunus Sezer'i ziyaret ederek bağımlılıkla mücadeleyi görüştü. AK Parti milletvekili ve il başkanı haftalık toplantıda saha çalışmalarını değerlendirdi. Belediye Başkanı Filiz Gencan ise esnaf ziyareti yaparak vatandaşların taleplerini dinledi.

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Edirne Valisi Yunus Sezer'i makamında ziyaret etti.

Valilikte gerçekleştirilen ziyarette, bağımlılıkla mücadele çalışmaları ve Yeşilay'ın yürüttüğü faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak, Yeşilay Genel Merkez Direktörleri Ersan Ulusan ve Mustafa Doğru ile Genel Başkan Özel Kalem Müdürü Burak Bilal Erçin de yer aldı.

Vali Sezer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bağımlılıkla mücadele alanında yürütülen çalışmaların önemine dikkati çekti.

AK Parti yönetimi toplandı

AK Parti Edirne İl Başkanlığının haftalık olağan Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İl Başkan Belgin İba ve yönetim kurulunun katılımıyla il başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen cuma günü Edirne'ye gerçekleştirdiği ziyaret başta olmak üzere teşkilat çalışmaları, önümüzdeki dönem programları ve sahadaki faaliyetler değerlendirildi.

Toplantıda, teşkilat mensuplarının yürüttüğü çalışmalar ele alınırken, katkı sunan partililere teşekkür edildi.

Gencan'dan esnaf ziyaret etti

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Orhaniye Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

İş yerlerini ziyaret ederek esnafa hayırlı işler dileyen Gencan, vatandaşlarla sohbet etti.

Ziyaret sırasında vatandaşların Edirne'ye ilişkin talep ve görüşlerini dinleyen Gencan, kent yaşamına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA

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