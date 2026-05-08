Edirne'de Yeşilçam Şarkıları Konsseri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de Yeşilçam Şarkıları Konsseri

08.05.2026 23:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de düzenlenen konser, Yeşilçam şarkılarıyla sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

Edirne'de "Yeşilçam Şarkıları" konseri düzenlendi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ile Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu işbirliğinde ETSO Meriç Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konser, sanatseverlerden ilgi gördü.

Konser öncesi açıklama yapan Topluluk Müdürü Gökçe Bahar Ercan, geceyi farklı bir konseptle hazırladıklarını söyledi.

Yeşilçam filmlerinde yer alan unutulmaz eserlerin seslendirileceğini belirten Ercan, şarkılar icra edilirken eserlerin yer aldığı filmlerin görüntülerinin de sahne arkasındaki ekrana yansıtıldığını kaydetti.

Sanat yönetmenliğini Yıldıray Öztürk'ün üstlendiği gecede, ses sanatçıları Umut Akyürek, Murat Irkılata, Halil Erseven ve Gökçe Bahar Ercan sahne aldı.

Konserde "Azize", "Neşeli Günler", "Hayat Bayram Olsa", "Hasretinle Yandı Gönlüm", "Yağmurun Sesine Bak" ve "Sen Kalbimdeki Sen"in de aralarında bulunduğu 19 eser seslendirildi.

Programda Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, Muzaffer Özpınar'ın "Bir Zamanlar Bir Yar Vardı" adlı eserini, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı da Zeki Müren'in bestesi "Şimdi Uzaklardasın"ı söyledi.

Konser, "Hayat Bayram Olsa" eserinin hep birlikte seslendirilmesiyle sona erdi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Vali Yardımcıları Ömer Sevgili, Eyyüp Batuhan Ciğerci, Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska ile kurum müdürleri de konseri dinledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Güncel, Kültür, Müzik, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Yeşilçam Şarkıları Konsseri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydın’da şap hastalığı nedeniyle 17 mahallle karantinaya alındı Aydın'da şap hastalığı nedeniyle 17 mahallle karantinaya alındı
Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti
Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
Kahramanmaraş’ta kayıp adamın cansız bedeni bulundu Kahramanmaraş'ta kayıp adamın cansız bedeni bulundu
Alışveriş merkezinde yangın En az 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı Alışveriş merkezinde yangın! En az 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Hürmüz’de kritik saatler İran savaş gemilerini vurdu, ABD’den sert misilleme geldi Hürmüz'de kritik saatler! İran savaş gemilerini vurdu, ABD'den sert misilleme geldi

23:35
Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı: Kurultay öncesi Özgür Özel’e 1.2 milyon TL verdim
Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı: Kurultay öncesi Özgür Özel'e 1.2 milyon TL verdim
23:18
Damadını öldüren kayınvalide mahallesinde kahraman gibi karşılandı
Damadını öldüren kayınvalide mahallesinde kahraman gibi karşılandı
22:45
Bakan Çiftçi, sokak hayvanları sorununun tamamen çözümü için tarihi verdi
Bakan Çiftçi, sokak hayvanları sorununun tamamen çözümü için tarihi verdi
21:43
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna’dan ateşkes kararı
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna'dan ateşkes kararı
21:19
Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili ilk kez konuştu: Kocanı boşa partine bunu yapma dedim
Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili ilk kez konuştu: Kocanı boşa partine bunu yapma dedim
19:49
Zincir market çalışanı ile müşteri arasında kavga
Zincir market çalışanı ile müşteri arasında kavga
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 00:06:22. #.0.5#
SON DAKİKA: Edirne'de Yeşilçam Şarkıları Konsseri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.