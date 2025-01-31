Edirne'de 'Yılın Kareleri' Oylaması - Son Dakika
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Edirne'de 'Yılın Kareleri' Oylaması

Edirne\'de \'Yılın Kareleri\' Oylaması

Edirne İl Başkanları, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında fotoğraflarını tercih etti.

31.01.2025 09:47
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AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

İba, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz", "Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri" başlıklı fotoğrafını seçen İba "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise İsmail Kaplan'ın "Tek sıra" fotoğrafına oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1kule" fotoğrafını tercih eden İba, "Spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın çektiği "Şükür" başlıklı fotoğrafa oy verdi.

MHP Edirne İl Başkanı Tokluoğlu

MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu da "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz", "Haber" kategorisinde Muhammed Selim Korkutata'nın "İlk uçuş" başlıklı fotoğrafını oyladı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Nurettin Boydak'ın "Hayat damarları" fotoğrafını seçen Tokluoğlu, "Günlük Hayat" kategorisinde de İsmail Aslandağ'ın "Sevginin gücü" fotoğrafını tercih etti.

Tokluoğlu, "Spor" kategorisinde tercihini Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Tekin

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz", "Haber" kategorisinde Hakan Akgün'ün " Çanakkale'de zaman kırılması" başlıklı fotoğrafını tercih ederken "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Samır Jordamovc'ın "Umut var" fotoğrafına oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Kar eğlencesi" fotoğrafını seçen Tekin, "Spor" kategorisinde tercihini Gökhan Balcı'nın "Şükür" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

İYİ Parti Edirne İl Başkanı Şahin

İYİ Parti Edirne İl Başkanı Hasan Hakan Şahin ise "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Her şeye rağmen", "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın çektiği "Kılavuzlar" fotoğrafına oy verdi.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'un "Kurtarılan can" karesini seçen Şahin, "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule", "Spor" kategorisinde de Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" fotoğrafını tercih etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de 'Yılın Kareleri' Oylaması - Son Dakika

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