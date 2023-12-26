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Edirne'de Yoğun Sis

Edirne'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle kentteki tarihi eserler sisle kaplandı ve trafikte güçlük yaşandı. Sisin ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Edirne\'de Yoğun Sis
26.12.2023 - 10:56,
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EDİRNE'de, sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Edirne, sabah saatlerinden itibaren yoğun sisin etkisi altına girdi. Hava sıcaklığının 8 derece olduğu kentte sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Kentin simgelerinden Selimiye Camisi başka olmak üzere tarihi eserler sisle kaplandı. Trafikte araçlar ilerlemekte güçlük yaşarken, polis ekipleri önlem aldı. Sisin ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA
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