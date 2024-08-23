Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.
3 gün önce güvenlik güçlerince Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede gözaltına alınan terör örgütü şüphelileri M.E. ve E.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne getirilen 2 FETÖ şüphelisi, Cumhuriyet savcılığında sorgulandı.
Ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan M.E. ve E.K. tutuklandı.
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