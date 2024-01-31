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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ üyesi yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ üyesi yakalandı

Edirne\'de Yunanistan\'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ üyesi yakalandı

Edirne'nin İpsala ilçesi yakınlarında gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Z.B. ve M.B. isimli 2 FETÖ üyesi yakalandı. Şüphelilerin FETÖ ile ilişkili oldukları belirlendi.

31.01.2024 12:53  Güncelleme: 12:55
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Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ üyesi yakalandı.

Güvenlik güçlerinin İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenlediği operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan Z.B. ile M.B'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin FETÖ ile ilişkili oldukları tespit edildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ üyesi yakalandı - Son Dakika
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