Edirne'deki İYEMER doğru ve zamanında ilk yardımın hayat kurtardığını açıkladı - Son Dakika
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Edirne'deki İYEMER doğru ve zamanında ilk yardımın hayat kurtardığını açıkladı

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Edirne\'deki İYEMER doğru ve zamanında ilk yardımın hayat kurtardığını açıkladı
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Edirne Valiliği İYEMER, temel ilk yardım eğitimlerini sürdürüyor ve doğru, zamanında ilk yardımın hayat kurtardığını belirtiyor. Bu haftaki kursiyerler Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile çeşitli kurumlardan geldi; merkez başarılı sonuçlar aldığını aktardı.

Edirne Valiliği İlk Yardım Eğitim Merkezi (İYEMER) ilk yardım eğitimlerine devam ediyor.

İYEMER'den yapılan açıklamada, ilk yardım uygulamalarının acil yardım gelinceye kadar yapılan uygulamaları içerdiği belirtildi.

İlk yardımın hasta ve yaralıların hayatta kalma şansını artırdığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlk yardım uygulayacak kişilerin ilk yardım bilen ve bu konuda beceri kazanmış bireyler olması gerekir. Doğru ve zamanında yapılan ilk yardım hayat kurtarır. Temel ilk yardım eğitimleri devam ediyor. Bu haftaki kursiyerlerimiz Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve çeşitli kurumlardan gelen katılımcılardan oluştu. Başarılı bir eğitim ve başarılı sonuçlar aldık. İlk yardımcılarımız hayat kurtarmaya hazır eğitimlerimiz sürüyor."

Edirne'de Yeni Parti Genel Başkanlığı ön seçimi

Edirne'de, Yeni Parti Genel Başkanlığı ön seçimi yapıldı.

Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'ne gelen partililer oylarını kullandı.

Belediye Başkanı Filiz Gencan da oy kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, demokrasinin gereği ön seçimi gerçekleştirdiklerini ve hayırlı olmasını diledi.

Yeni Parti'den istifa eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ile ilgili soruya Gencan, "Candan başkanımız kıymetlidir bizim için mutlaka ki gerekçeleri vardır. Tabii ki üzgünüz ama eminim ne olup bittiğini açıklayacaktır. İnşallah kendisi için hayırlı olmuştur." dedi.

Yüceer'in AK Parti'ye geçeceği yönündeki soruya ise Gencan, "Candan başkanımızın henüz böyle bir söylemi yok. O yüzden bilmediğimiz konuda yorum yapmamızın da doğru olmayacağını düşünüyorum." yanıtını verdi.

Kaynak: AA
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