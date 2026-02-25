Edirne'deki Taşkında 3 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
Edirne'deki Taşkında 3 Kişi Kurtarıldı

Edirne\'deki Taşkında 3 Kişi Kurtarıldı
25.02.2026 00:41
AFAD, Edirne'de taşkında mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı. Taşkın nedeniyle geniş çaplı tedbir alındı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Edirne'de nehirlerdeki debi artışı nedeniyle meydana gelen taşkında mahsur kalan 3 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Edirne, Yunanistan ve Bulgaristan'da meydana gelen yoğun yağışlar nedeniyle Arda, Tunca ve Meriç nehirlerinin debilerinde hızlı artış yaşandığı, yerleşim yerleri ile çiftliklerde taşkınlar meydana geldiği belirtildi.

Sürecin anbean takip edildiği ifade edilen açıklamada, AFAD Başkanlığı ile koordinasyon halinde Edirne Valiliği tarafından su debisi yükselmeden önce gerekli tedbirlerin alınması sağlandığı, risk taşıyan noktalarda tahliyeler yapıldığı, bu kapsamda Bosnaköy Mahallesi'ndeki vatandaşların güvenli bölgelere sevk edildiği aktarıldı.

Bu süreçte, AFAD Başkanlığı tarafından İstanbul ve Kocaeli'den operatör personeli ile birlikte orta ve büyük kapasiteli motopomp görevlendirilmesi yapıldığı, Kırklareli, Sakarya, Bursa, Yalova ve Tekirdağ il müdürlüklerinden personel, bot ve motopomp nakledildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Taşkınla mücadele, arama kurtarma ve tahliye çalışmalarında Edirne İl AFAD Müdürlüğü, DSİ, İl Özel İdaresi, belediye, emniyet, jandarma, Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarından olmak üzere toplam 539 personel, 157 araç ve iş makinesi, 23 motopomp ve 11 arama kurtarma botu görev almıştır. Yaşanan taşkın olayları nedeniyle 45 ihbar alınmış, ekiplerimizin saha çalışması neticesinde 3 vatandaşımız kurtarılarak güvenli bölgeye alınmış, 99 hayvan tahliye edilmiştir. Taşkınlarda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmamıştır. Akarsu debilerinin düşmesine rağmen ilgili bütün kurumlarımız, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için sahada görevlerine devam etmektedir. Bu süreçte taşkın sahalarında vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda gerekli uyarılar yapılmaktadır. Olumsuz hava şartlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Acil Durum, Edirne, Güncel, Çevre, AFAD, Son Dakika

Edirne'deki Taşkında 3 Kişi Kurtarıldı

SON DAKİKA: Edirne'deki Taşkında 3 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
