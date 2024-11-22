Edirne Emniyet Müdürü\'nden Öğretmenler Günü Kutlaması

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Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun Öğretmeneler Günü'nü kutladı.

Karaburun, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla "Çocuklar Bizim Geleceğimiz, Biz Bize Yeteriz" projesi kapsamında emniyet personellerinin çocuklarına eğitim desteği sunan lisans mezunu polislerle bir araya geldi.

Karaburun, burada yaptığı konuşmada eğitimcilerin toplumun inşasında oynadığı kritik role dikkat çekerek, özverili katkılarından dolayı onlara teşekkür etti, çiçek taktim etti.

Karaburun, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.