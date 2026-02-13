Edirne Emniyet Müdürü vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
Edirne Emniyet Müdürü vatandaşlarla buluştu

Edirne Emniyet Müdürü vatandaşlarla buluştu
13.02.2026 09:35
Edirne Emniyet Müdürü Ayhan, dolandırıcılığa karşı uyardı, UYUMA uygulaması hakkında bilgi verdi.

Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Talatpaşa Mahallesi sakinleriyle buluştu.

Ayhan, bir kahvehanede düzenlenen toplantıda, kentin huzuruna katkı sunmak için çalıştıklarını söyledi.

Mahalle sakinlerini dolandırıcılık olaylarına karşı uyaran Ayhan, dolandırıcıların bankacılık şifrelerini ve kişisel bilgilerini kullanarak vatandaşları dolandırmaya çalıştığını belirtti.

Vatandaşların bu konuda dikkatli olması gerektiğini ifade eden Ayhan, hiçbir kurumun kimseden şifre ve bankacılık bilgilerini istemeyeceğini vurguladı.

Devletin bir suçluyu yakalamak için vatandaştan para talep etmeyeceğini dile getiren Ayhan, "Bir suçlu yakalanacaksa bizim onunla ilgili ödeneklerimiz var. Devlet sizden kesinlikle para istemez. Bu tür yalanlara lütfen kanmayın. Kişisel bilgilerinizi paylaşmayın." dedi.

Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) hakkında da bilgi veren Ayhan, ardından vatandaşların sorularını yanıtladı.

Toplantıya, emniyet müdür yardımcıları, Talatpaşa Mahallesi Muhtarı Emin Topçu ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

